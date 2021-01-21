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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أوكرانيون: مصر تتمتع بطبيعة خلابة وجو دافئ

الخميس 21/يناير/2021 - 07:11 م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
رامى حسين - فاتن غلاب
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زار أوكرانيون خلال اليومين الماضيين مدينة الغردقة بدعوة من وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي للقيام بزيارة تعريفية للمقاصد السياحية المصرية خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٤ يناير الجاري.

وأعرب المدونون الأوكرانيون عن استمتاعهم بالطبيعة الخلابة والجو الدافئ والشمس المشرقة التي تتمتع بها شواطئ المدينة، كما أجروا رحلة بحرية استمتعوا خلالها بممارسة رياضة السنوركلينج ومعايشة الحياة البحرية للبحر الأحمر، ومشاهدة الشعاب المرجانية الساحرة والأسماك الملونة الزاهية والنادرة.

كما زاروا متحف الغردقة، حيث أعربوا خلال زيارته عن إعجابهم الشديد بمقتنيات المتحف الرائعة والفريدة، وسعادتهم بمشاهدة بعض كنوز الملك توت عنخ آمون والتي تُعرض بشكل استثنائي لأول مرة بالمتحف.

وفي نهاية زيارتهم للمدينة أكدوا أنها كانت زيارة فريدة من نوعها حيث استطاعوا الاستمتاع بجمال الشواطئ المصرية والحياة البحرية النادرة وفي نفس الوقت تعرفوا علي الحضارة المصرية العريقة فمصر استطاعت أن تجمع نوعين من السياحة في مقصد واحد.

وسجلوا زيارتهم لمدينة الغردقة حيث التقطوا العديد من الصور في كل مكان زاروه واستمتعوا به ونشروها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المدونون إلى أنهم سيتوجهون إلى مدينة الأقصر ضمن رحلات اليوم الواحد لزيارة المعالم السياحية والأثرية بها.

تجدر الاشارة إلى أنه في إطار الزيارة التعريفية سيتضمن برنامج الزيارة أهم المقاصد السياحية في كل من القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تتبني سياسة جديدة للدمج بين السياحة الشاطئية والترفيهية والسياحة الثقافية، والتي تتيح للسائحين الفرصة للاستمتاع بالشواطئ المصرية الخلابة بالإضافة إلى التعرف على الحضارة المصرية العريقة.

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