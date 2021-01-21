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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

الخميس 21/يناير/2021 - 04:52 م
الدكتور علاء عبد
الدكتور علاء عبد الهادي
آلاء حسن
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اجتمع الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، مع سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لبحث سداد النسب المقررة قانونًا، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا التاريخي بشأن حق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر في نسبتى 2%، 5%، وبعد إرسال عدد من الإنذارات والدعاوى لعدد من دور النشر بشأن مستحقات النقابة المالية التى لم تنقطع بالتقادم.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق المبدئي في محضر اجتماع مشترك على وضع اتفاق إعلان مبادئ مشترك يضع القواعد الإجرائية للحصول - أول مرة- على حقوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر المالية الماضية التى لم تنقطع بالتقادم، والحقوق الحالية.

وسيكون هناك اتفاق منتظر لوقف الدعاوى والقيام بمصالحات على أساس حفظ حقوق النقابة والناشر معًا، في إطار من التعاون المشترك، مع النظر في الاقتراح المقدم بشأن وضع عقود نشر موحدة باتفاق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر واتحاد الناشرين المصريين، وذلك للمحافظة على المؤلف والناشر، وحماية حقوق الاثنين.

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