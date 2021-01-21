قصر الاحتفال بعيد القديس مكسيموس على الرهبان بوادي النطرون

يحتفل دير العذراء مريم براموس بوادي النطرون بعيد القديسين مكسيموس ودوماديوس، الإثنين المقبل.وقال دير العذراء، برئاسة الأنبا ايسيذوروس، في بيان الخميس، إن المشاركة في احتفالات العيد هذا العام ستكون قاصرة على رهبان الدير فقط، نظرًا للظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد عرس قانا الجليل، وهو من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة وفقًا للسنكسار الكنسي.ويعد هذا العيد تذكار أول معجزة قام بها السيد المسيح، وفقًا للكتاب المقدس، وقام خلالها بتحويل الماء إلى خمر غير مسكر، كما بارك أيضًا سر الزواج.