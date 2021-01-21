مع بداية الأوكازيون.. 10 نصائح لتحقيق أكبر فائدة
الخميس 21/يناير/2021 - 08:42 م
نوران إمامطباعة
يترقب المواطنون وأصحاب المحلات التجارية التصفية الموسمية "الأوكازيون الشتوي" ليتمكنوا من بيع أو شراء المعروضات الموجودة في المحلات التجارية من بضائع بخصومات تصل لـ50%، بسبب الركود في حركة البيع والشراء التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، والذي أثر على الاقتصاد العالمي عقب إغلاق الكثير من النشاطات التجارية والاستغناء عن بعض العمالة المؤقتة.
تزامنًا مع بداية الأوكازيون الشتوي يرصد "الدستور" في السطور التالية 10 نصائح للتسوق:
1- تحديد أفضل الأماكن التي تبيع منتجات من خلال الإنترنت، أو القيام بجولة لتحديد عناوين تلك الأماكن قبل بدء الأوكازيون بأيام قليلة لاختصار الوقت.
2- حاول القيام بعملية التسوق وأنت نشيط كي تكون مُلمًا بأكبر قدر ممكن من الأماكن، وأكثر السلع التي تريدها.
3- تفقد جميع المحلات التجارية وبعناية ربما تجد شيئًا أفضل من الذي تبحث عنه، وحاول شراء المنتج الأصلي وذلك لضمان الجودة.
4- استعن بصديق تثق في رأيه ليساعدك على اتخاذ قرارك بسرعة.
5- اكتب مدونة بالأشياء التي تحتاجها لتسهل عليك عملية الشراء وتوفر لك الوقت.
6- لا تنسَ الحصول على فاتورة للحفاظ على حقك، فإذا أردت استرجاع سلعة ستحتاج للفاتورة، وإذا رفض البائع الاسترجاع تحدث إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
7- تأكد أن الملابس تناسبك لتتفادى الرجوع لتغييرها أو استبدالها.
8- تأكد أن الملابس خالية من العيوب، واحرص دائما على جودة المنتج.
9- لا تتسرع بشراء الأحذية أو الحقائب فقد لا تناسبك.
10- اشتري أشياءك الأساسية، ثم الكماليات، فربما تغير وجهة نظرك أو تستغنى عنها.
تزامنًا مع بداية الأوكازيون الشتوي يرصد "الدستور" في السطور التالية 10 نصائح للتسوق:
1- تحديد أفضل الأماكن التي تبيع منتجات من خلال الإنترنت، أو القيام بجولة لتحديد عناوين تلك الأماكن قبل بدء الأوكازيون بأيام قليلة لاختصار الوقت.
2- حاول القيام بعملية التسوق وأنت نشيط كي تكون مُلمًا بأكبر قدر ممكن من الأماكن، وأكثر السلع التي تريدها.
3- تفقد جميع المحلات التجارية وبعناية ربما تجد شيئًا أفضل من الذي تبحث عنه، وحاول شراء المنتج الأصلي وذلك لضمان الجودة.
4- استعن بصديق تثق في رأيه ليساعدك على اتخاذ قرارك بسرعة.
5- اكتب مدونة بالأشياء التي تحتاجها لتسهل عليك عملية الشراء وتوفر لك الوقت.
6- لا تنسَ الحصول على فاتورة للحفاظ على حقك، فإذا أردت استرجاع سلعة ستحتاج للفاتورة، وإذا رفض البائع الاسترجاع تحدث إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.
7- تأكد أن الملابس تناسبك لتتفادى الرجوع لتغييرها أو استبدالها.
8- تأكد أن الملابس خالية من العيوب، واحرص دائما على جودة المنتج.
9- لا تتسرع بشراء الأحذية أو الحقائب فقد لا تناسبك.
10- اشتري أشياءك الأساسية، ثم الكماليات، فربما تغير وجهة نظرك أو تستغنى عنها.