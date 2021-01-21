مع بداية الأوكازيون.. 10 نصائح لتحقيق أكبر فائدة

يترقب المواطنون وأصحاب المحلات التجارية التصفية الموسمية "الأوكازيون الشتوي" ليتمكنوا من بيع أو شراء المعروضات الموجودة في المحلات التجارية من بضائع بخصومات تصل لـ50%، بسبب الركود في حركة البيع والشراء التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، والذي أثر على الاقتصاد العالمي عقب إغلاق الكثير من النشاطات التجارية والاستغناء عن بعض العمالة المؤقتة.تزامنًا مع بداية الأوكازيون الشتوي يرصد "الدستور" في السطور التالية 10 نصائح للتسوق:1- تحديد أفضل الأماكن التي تبيع منتجات من خلال الإنترنت، أو القيام بجولة لتحديد عناوين تلك الأماكن قبل بدء الأوكازيون بأيام قليلة لاختصار الوقت.2- حاول القيام بعملية التسوق وأنت نشيط كي تكون مُلمًا بأكبر قدر ممكن من الأماكن، وأكثر السلع التي تريدها.3- تفقد جميع المحلات التجارية وبعناية ربما تجد شيئًا أفضل من الذي تبحث عنه، وحاول شراء المنتج الأصلي وذلك لضمان الجودة.4- استعن بصديق تثق في رأيه ليساعدك على اتخاذ قرارك بسرعة.5- اكتب مدونة بالأشياء التي تحتاجها لتسهل عليك عملية الشراء وتوفر لك الوقت.6- لا تنسَ الحصول على فاتورة للحفاظ على حقك، فإذا أردت استرجاع سلعة ستحتاج للفاتورة، وإذا رفض البائع الاسترجاع تحدث إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.7- تأكد أن الملابس تناسبك لتتفادى الرجوع لتغييرها أو استبدالها.8- تأكد أن الملابس خالية من العيوب، واحرص دائما على جودة المنتج.9- لا تتسرع بشراء الأحذية أو الحقائب فقد لا تناسبك.10- اشتري أشياءك الأساسية، ثم الكماليات، فربما تغير وجهة نظرك أو تستغنى عنها.