موسكو: عقوبات واشنطن الأخيرة على «التيار الشمالي 2» تجاهل واضح

وصفت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد السفينة "فورتونا"، والتي تعمل في خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"، بأنها تجاهل واضح لقواعد المنافسة الشريفة.وقالت زاخاروفا، خلال بيان صحفي اليوم الخميس: "مما يدعو للدهشة، تلك الرغبة الملحة من السلطات الأمريكية في منع استكمال هذا المشروع بكل الوسائل".وأضافت أن "الأعمال العدائية ضد المشاركين في بناء "التيار الشمالي" تؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى وراء مصالحها الخاصة بالطاقة وتريد الحصول على موطئ قدم في العالم القديم كمورد رئيسي وشرعي للغاز".. وتابعت أن "عدم الشعور بأي إزعاج أو إحراج فيما يتعلق بالإجراءات التي يتخذونها، يعد ببساطة تجاهلا صريحا لقواعد المنافسة العادلة والتجارة الحرة".