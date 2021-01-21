روسيا تحمّل أمريكا وحلفاءها مسئولية انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة

حمَلت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الولايات المتحدة وحلفاءها مسئولية انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة، مشيرة إلى أن انسحاب واشنطن من المعاهدة أدى إلى تغييرها تغييرا جذريا.وقالت زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية اليوم الخميس: "إن الولايات المتحدة وحلفاءها يتحملون مسئولية انهيار معاهدة الأجواء المفتوحة".. مضيفة أن "انسحاب الولايات المتحدة من هذه المعاهدة غيَر شكل المعاهدة تغييرا جذريا، وبهذه الطريقة اختل توازن مصالح الدول المشاركة فيها".وكانت روسيا قد أعلنت مؤخرا أنها بدأت إجراءات الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة، ردا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها في وقت سابق، وعلى تصرفات حلفاء واشنطن في المعاهدة، حيث اتهمتهم موسكو بنقل معلومات التفتيش الجوي للأراضي الروسية إلى الإدارة الأمريكية.