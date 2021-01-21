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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«كورونا» يدفع أسواق الإمارات للإغلاق على انخفاض

الخميس 21/يناير/2021 - 05:02 م
أسواق الإمارات
أسواق الإمارات
وكالات
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أغلقت الأسواق الرئيسية في الإمارات العربية المتحدة على تراجع، اليوم الخميس، في ظل تأثر المعنويات سلبا جراء تنامي إصابات فيروس كورونا في البلاد، وإن حققت الأسهم مكاسب أسبوعية في دبي وأبوظبي.

علقت دبي الجراحات غير الضرورية لمدة شهر والعروض الترفيهية الحية في الفنادق والمطاعم حتى إشعار آخر في ظل تزايد الإصابة بفيروس كورونا في المركز التجاري للشرق الأوسط.

سجل عدد الإصابات اليومية في الإمارات ذروة قياسية بلغت 3506 أمس الأربعاء، أعلى مستوى في منطقة الخليج التي تراجعت الأعداد اليومية في كل من دولها العربية الخمس الأخرى إلى أقل من 500.

وبين دول مجلس التعاون الخليجي، تُعد الإمارات والبحرين من أعلى الدول في العالم على صعيد معدلات التطعيم.

وفي دبي، تراجع المؤشر الرئيسي اثنين بالمئة، في أول انخفاض له خلال أربع جلسات.

وكان سهم إعمار العقارية القيادي هو الأسوأ أداء على المؤشر القياسي، إذ فقد 3.6 بالمئة، في حين انخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، حوالي ثلاثة بالمئة.

لكن المؤشر ارتفع 1.2 بالمئة على مدار الأسبوع.

ونزل مؤشر أبوظبي 1.1 بالمئة، ليقطع موجة مكاسب دامت لأربعة أيام، إذ فقد سهم اتصالات 3.2 بالمئة.

وانخفض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات والسهم ذو الثقل على المؤشر، 0.8 بالمئة، في حين هبط سهم الدار العقارية 2.8 بالمئة.

لكن مكاسب سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي حد من خسائر المؤشر، إذ قفز سهمها نحو ستة بالمئة، بعد الإعلان عن زيادة قوية في أرباح 2020.

وزاد مؤشر أبوظبي 6.5 بالمئة للأسبوع بأكمله، أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل من العام الماضي.

وأغلق المؤشر السعودي القياسي دون تغير يذكر، لكن بخسائر أسبوعية 0.3 بالمئة.

وكان سهم البنك السعودي البريطاني هو الأفضل أداء على المؤشر في جلسة اليوم، بصعوده 1.5 بالمئة، في حين كان سهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية من أكبر الخاسرين، بانخفاضه 1.2 بالمئة.

وفي قطر، هبط المؤشر 0.6 بالمئة، متأثرا بأسهم الشركات المالية، وليمنى بخسارة أسبوعية 1.6 بالمئة.

وانخفضت أسهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك خليجي، ومصرف قطر الإسلامي نحو واحد بالمئة.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي 0.5 بالمئة، مدعوما بصعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، حوالي واحد بالمئة.

السعودية استقر المؤشر عند 8876 نقطة
أبوظبي تراجع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 5611 نقطة
دبي تراجع المؤشر اثنين بالمئة إلى 2736 نقطة
قطر تراجع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 10736 نقطة
مصر ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 11655 نقطة
البحرين ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 1453 نقطة
سلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3748 نقطة
الكويت تراجع المؤشر 0.02 بالمئة إلى 6201 نقطة

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