«صحة أسيوط» تكرم كوادرها الطبية لجهودهم في مكافحة كورونا

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تكريم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وقيادات مديرية الصحة ومديري المستشفيات والكوادر الطبية المتميزة من أطباء وهيئة تمريض والإداريين من العاملين بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية بمديرية الصحة؛ تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في العمل ودورهم في الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.جاء ذلك خلال فعاليات التكريم الذي نظمته مديرية الصحة بمقر مركز التدريب الرئيسي المجاور لمستشفى الرمد.في بداية الفعاليات، كرم الدكتور محمد زين، محافظ أسيوط وتم منحه درع المديرية، تقديرًا لدوره ودعمه المتواصل للقطاع الصحي بالمحافظة ومتابعته المستمرة ودعمه الكامل للجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا.كما قام محافظ أسيوط بتكريم الدكتور محمد زين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وتم منحه شهادة تقدير ووسام المحافظة تقديرًا لجهوده كما تم تكريم قيادات المديرية وبعض الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية والدكتور أسامة حجازي، مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة والدكتور سامي الشريف مدير عام منطقة وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي والدكتور أيمن منصور مدير عام مستشفى المبرة للتأمين الصحي والدكتور علي محمد علي مدير عام المستشفيات والدكتور أحمد سيد موسى مدير عام مكافحة العدوى والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية والدكتورة صفاء أبو العلا مدير مستشفى الصدر والدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام والدكتورة منال محمود مدير مستشفى الحميات والدكتورة عزة بدر منصور مدير مكاتب الصحة والدكتورة حنان جلال مدير إدارة المعامل والدكتورة راندا رفعت مدير إدارة الصيادلة بمديرية الصحة والدكتورة نسرين عبدالرحمن مدير وحدة المستلزمات الطبية والمشرف الفني على التموين الدوائي بمديرية الصحة والدكتورة سمر محمد مصطفى مدير إدارة التموين الدوائي والعديد الأطباء والعاملين بمديرية الصحة ورؤساء القطاعات المختلفة.ووجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير لكوادر القطاع الصحي بالمحافظة لتفانيهم في العمل وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لخدمة بلدنا الغالي مشيرًا إلى جهود القائمين على القطاع الصحي من أطباء وتمريض وهيئات معاونة في التعامل مع جائحة كورونا بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية وتقديم كافة المساعدة للمرضى والمصابين وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين مشددًا على تكثيف الجهود مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة وذلك ضمن التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتماشيًا مع حزمة القرارات التي أقرتها الحكومة لمجابهة انتشار الفيروس.