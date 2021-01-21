الكويت تستنكر بشدة التفجيرين الإرهابيين في وسط بغداد

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها، الشديدين، التفجيرين الإرهابيين اللذين ضربا وسط بغداد، اليوم الخميس، وأسفرا عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء.وأوضحت الخارجية الكويتية- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه- أن هذا الهجوم الإجرامي الآثم الذي استهدف المواطنين الأبرياء، وأمن واستقرار العراق، يشكل انتهاكا للشريعة الإسلامية السمحاء، ولجميع القيم والأعراف.وأكدت تضامن الكويت مع العراق، وتأييدها لجهوده في الحفاظ على أمنه واستقراره، معربة عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.