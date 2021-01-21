رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الموجة الثانية من كورونا أكثر فتكًا في إفريقيا

الخميس 21/يناير/2021 - 05:12 م
كورونا في افريقيا
كورونا في افريقيا
وكالات
طباعة
أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، أن الموجة الثانية من وباء كوفيد- 19 تبدو أكثر فتكًا في إفريقيا، حيث يتجاوز معدل الوفيات في القارة المتوسط العالمي.

ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 2،5% من الإصابات المسجلة في إفريقيا، أعلى من النسبة العالمية التي تبلغ 2،2%، كما أوضح مدير هذه الوكالة المتخصصة جون نكينغاسونغ خلال مؤتمر صحفى.

وارتفع عدد الإصابات في القارة بنسبة 14% في الأسبوع خلال الشهر الماضي.

ومنذ بدء تفشي الوباء، بقيت إفريقيا رسميًا أقل قارات العالم تضررًا منه، فهي تحصي 3،3 مليون إصابة ونحو 82 ألف وفاة، وفق المركز.

لكن ارتفاع معدل الوفيات يشكّل اختلافًا عما عرفته القارة خلال الموجة الأولى، إذ بقي حينها معدل وفيات إفريقيا دون المتوسط العالمي، كما ذكّر نكينغاسونغ.

وأضاف المسئول: "نحن نشهد تحولًا"، موضحًا: "هذه إحدى السمات الملحوظة للموجة الثانية، والتي علينا مكافحتها بقوة".

حاليًا، يسجل 21 بلدًا إفريقيًا معدل وفيات يفوق المتوسط العالمي البالغ 2،2%.

وعلى سبيل المثال، وفق مركز الوقاية من الأمراض، يسجل السودان معدل وفيات نسبته 6،2%، وليبيريا 4،4%، و"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" العضو في الاتحاد الإفريقي، معدّل 11،8%.

وهذا الارتفاع بمعدل الوفيات ناجم عن تسارع في زيادة عدد الإصابات التي تخنق النظام الصحي في القارة، وفق المسئول.

وأوضح أن تطور الوباء "يتجاوز قدرات الممرضين والأطباء على التكفّل بالمرضى"، مضيفًا أن "المرضى لا يحظون بالانتباه والعناية الضروريين لأن لدينا عددا محدودا من الأسرة والمعدات".

وأشار نكينغاسونغ خصوصًا إلى وجود حاجة إلى الأكسجين الذي يستخدم في علاج من يعانون من حالات إصابة خطيرة بكوفيد-19، والتي أصبحت "ضرورية".

في نيجيريا، البلد الأكبر من حيث عدد السكان في القارة، أفادت السلطات الصحية بأنها أصبحت "مضطرة إلى اختيار أي من المرضى يمكن لها التكفل بهم وأي منهم ترفض معالجتهم".

وأعلن الاتحاد الإفريقي، الأسبوع الماضي، أنه طلب 270 مليون لقاح للقارة، جرعات تضاف إلى تلك التي من المقرر أن تحصل عليها إفريقيا عبر آلية كوفاكس، وهي مبادرة نظمتها منظمة الصحة العالمية وشركاء من القطاع الخاص لضمان وصول عادل إلى القاحات.

وأفاد نكينغاسونغ بأن مفاوضات "جارية" مع روسيا والصين لطلب جرعات إضافية، لكن "لم نتوصل إلى اتفاق حتى اللحظة".

موضوعات متعلقة

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

والد طفلة التعرية أمام النيابة: «مش بنتى»

الباز: علاقات مصر وأمريكا تنسجها مصالح الدول وليس تغير الرؤساء

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

ضبط شبكة إخوانية يقودها تركي بوسط القاهرة

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

بسبب «واقعة الشناوي».. الزمالك يحذر الجبلاية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم الناشئين
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
المزيد

الثقافة

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

ختام معرض "ثلاثة فى مرايا اللون" وحضور جيد للجمهور بجاليري "ضي"

بعد حكم "الدستورية".. اتفاق بين "كتاب مصر" و"الناشرين" بشأن حقوق النقابة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية