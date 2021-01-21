الموجة الثانية من كورونا أكثر فتكًا في إفريقيا

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، أن الموجة الثانية من وباء كوفيد- 19 تبدو أكثر فتكًا في إفريقيا، حيث يتجاوز معدل الوفيات في القارة المتوسط العالمي.ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 2،5% من الإصابات المسجلة في إفريقيا، أعلى من النسبة العالمية التي تبلغ 2،2%، كما أوضح مدير هذه الوكالة المتخصصة جون نكينغاسونغ خلال مؤتمر صحفى.وارتفع عدد الإصابات في القارة بنسبة 14% في الأسبوع خلال الشهر الماضي.ومنذ بدء تفشي الوباء، بقيت إفريقيا رسميًا أقل قارات العالم تضررًا منه، فهي تحصي 3،3 مليون إصابة ونحو 82 ألف وفاة، وفق المركز.لكن ارتفاع معدل الوفيات يشكّل اختلافًا عما عرفته القارة خلال الموجة الأولى، إذ بقي حينها معدل وفيات إفريقيا دون المتوسط العالمي، كما ذكّر نكينغاسونغ.وأضاف المسئول: "نحن نشهد تحولًا"، موضحًا: "هذه إحدى السمات الملحوظة للموجة الثانية، والتي علينا مكافحتها بقوة".حاليًا، يسجل 21 بلدًا إفريقيًا معدل وفيات يفوق المتوسط العالمي البالغ 2،2%.وعلى سبيل المثال، وفق مركز الوقاية من الأمراض، يسجل السودان معدل وفيات نسبته 6،2%، وليبيريا 4،4%، و"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" العضو في الاتحاد الإفريقي، معدّل 11،8%.وهذا الارتفاع بمعدل الوفيات ناجم عن تسارع في زيادة عدد الإصابات التي تخنق النظام الصحي في القارة، وفق المسئول.وأوضح أن تطور الوباء "يتجاوز قدرات الممرضين والأطباء على التكفّل بالمرضى"، مضيفًا أن "المرضى لا يحظون بالانتباه والعناية الضروريين لأن لدينا عددا محدودا من الأسرة والمعدات".وأشار نكينغاسونغ خصوصًا إلى وجود حاجة إلى الأكسجين الذي يستخدم في علاج من يعانون من حالات إصابة خطيرة بكوفيد-19، والتي أصبحت "ضرورية".في نيجيريا، البلد الأكبر من حيث عدد السكان في القارة، أفادت السلطات الصحية بأنها أصبحت "مضطرة إلى اختيار أي من المرضى يمكن لها التكفل بهم وأي منهم ترفض معالجتهم".وأعلن الاتحاد الإفريقي، الأسبوع الماضي، أنه طلب 270 مليون لقاح للقارة، جرعات تضاف إلى تلك التي من المقرر أن تحصل عليها إفريقيا عبر آلية كوفاكس، وهي مبادرة نظمتها منظمة الصحة العالمية وشركاء من القطاع الخاص لضمان وصول عادل إلى القاحات.وأفاد نكينغاسونغ بأن مفاوضات "جارية" مع روسيا والصين لطلب جرعات إضافية، لكن "لم نتوصل إلى اتفاق حتى اللحظة".