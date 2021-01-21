مؤشرا البحرين يغلقان على تباين بارتفاع قدره 5.18 نقطة

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1.452.72 بارتفاع قدره 5.18 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 659.61 بانخفاض قدره 1.14 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و223 ألفًا و555 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 919 ألفًا و309 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 102 صفقة.