الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 0.67%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.67% أي ما يعادل 307 نقاط، وأقفل عند مستوى 45984 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 333.345.007 أسهم، تم تداولها على أسهم 387 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 209 شركات، فيما تراجعت قيمة أسهم 160 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.