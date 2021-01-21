«عبدالعال» عن عجلة «عين القاهرة»: ستغير معالم العاصمة

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مشروع عجلة "عين القاهرة" سيغير معالم العاصمة المصرية تزامنًا مع بناء العاصمة الإدارية الجديدة ويدعم الحركة السياحية، وهو ما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، والتي تسعى لإعادة مصر لدورها الريادي في جميع المجالات ومنها التنمية السياحية.وأضاف محافظة القاهرة، خلال إلقاء كلمته في المؤتمر الصحفي الخاص بوضع حجر أساس المشروع بحديقة المسلة بالزمالك عصر اليوم: "أن المشروع مميز للغاية حيث إنه يطل على نهر النيل شريان الحياة نهارًا والساحر بأضوائه ليلًا، وهو يعد من أكبر المشاريع على ضفاف النيل في العاصمة، وهو على مقربة من كل المزارات الرئيسة بالقاهرة.وتابع "عبدالعال": "أن المشروع ضمن المشروعات القومية التي تهدف إلي تحقيق استراتيجية متكاملة للتنمية السياحية بالتكامل مع مشروعات سياحية أخرى تمت خلال الفترة الماضي، وهي ممشى أهل مصر، ومتحف الحضارة، وتطوير سور مجرى العيون، وأخيرًا إنشاء المتحف المصري الكبير".وعين القاهرة هي أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة في القاهرة، والأكبر من نوعها في القارة الإفريقية ويصل ارتفاعها لـ120 مترًا.