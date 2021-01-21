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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8876.49 نقطة

الخميس 21/يناير/2021 - 04:35 م
الأسهم السعودية
الأسهم السعودية
وكالات
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 1.81 نقطة ليقفل عند مستوى 8876.49 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 255 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سايكو، وزجاج، وجازادكو، وتكافل الراجحي، وجاكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسيج، والإنماء طوكيو م، والاتحاد، والتعاونية، وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.67% و1.96%.

فيما كانت أسهم شركات جازادكو، وزجاج، والإنماء، وسايكو، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات زجاج، والراجحي، والباحة، وأمانة للتأمين، وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 233.86 نقطة ليقفل عند مستوى 26045.62 نقطة، وبتداولات بلغت 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 160 ألف سهم تقاسمتها 693 صفقة.

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