تراجع طفيف لطلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة تراجعًا طفيفًا الأسبوع الماضى، إذ تعصف جائحة كوفيد-19 بالبلاد، مما يزيد احتمالات انخفاض التوظيف للشهر الثانى على التوالى.وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس: إن إجمالي طلبات الإعانة الحكومية الجديدة والمعدل فى ضوء العوامل الموسمية بلغ 900 ألف للأسبوع المنتهى فى 16 يناير، مقارنة مع 926 ألفًا فى الأسبوع السابق.كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 910 آلاف فى أحدث أسبوع.تعاني أنشطة مثل المطاعم والقاعات الرياضية اضطرابًا بسبب وتيرة الإصابة بفيروس كورونا التى صارت خارج السيطرة، إذ تتقلص ساعات العمل لكثيرين ويفقد آخرون وظائفهم.ورغم تراجع طلبات إعانة البطالة عن ذروة 6.867 مليون المسجلة فى مارس، فإنها تظل فوق ذروة 665 ألفًا المسجلة خلال فترة الركود الكبير بين 2007 و2009.واستعاد الاقتصاد 12.4 مليون وظيفة من 22.2 مليون فُقدت فى مارس وأبريل.ويقول الاقتصاديون إن سوق العمل قد تحتاج عدة سنوات للتعافى من الجائحة.