مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 0.85%

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (53ر3747) نقطة مرتفعًا بـ (7ر31) نقطة وبنسبة (85ر0%) مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (81ر3715) نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و(700) ألفًا و(860) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (6ر31%) مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و(488) ألفًا و(158) ريالًا عمانيًا.