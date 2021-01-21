لاجارد تحذر من أن كورونا يشكل مخاطر على اقتصاد منطقة اليورو

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الخميس، من أن تفشي وباء كوفيد- 19 يطرح "خطرا" على مسار العودة إلى النمو في منطقة اليورو.وقالت لاجارد، خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد اجتماع قرر فيه مجلس حكام المؤسسة المالية الإبقاء على برنامج الدعم المالي للاقتصاد المتضرر جراء الأزمة الصحية، إن "اشتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية على المدى القريب".