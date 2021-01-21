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الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

رئيس مؤسسة النفط: ليبيا بحاجة للاستقرار والميزانية لصيانة إنتاج الخام

الخميس 21/يناير/2021 - 04:45 م
مصطفى صنع الله
مصطفى صنع الله
وكالات
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قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط خلال مناسبة للقطاع، إن صيانة التعافي الكبير لإنتاج الخام الذى شهدته ليبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، إنما يتوقف على الاستقرار والميزانية.

وأبلغ مصطفى صنع الله منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسى "آمل أن نستطيع صيانة (الإنتاج)، لكن هذا يتوقف على استقراره، عدم حدوث حصار جديد، والميزانية".

وأضاف صنع الله: أنه حتى مع تعافي الإنتاج الليبى ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميًا، فإن الأسعار "ما زالت جيدة وتتحسن"، مضيفًا أن تخفيضات إنتاج أوبك+ تسهم في تحقيق الاستقرار بالسوق.

ارتفع إنتاج ليبيا النفطي ارتفاعًا قويًا منذ الرفع التدريجي فى سبتمبر لحصار ضربته لثمانية أشهر قوات من شرق البلاد، وذلك بعد تهاويه إلى 100 ألف برميل يوميًا.

وفي 16 يناير، قالت مؤسسة النفط، إن الإنتاج انخفض 200 ألف برميل يوميًا بسبب إغلاق خط أنابيب رئيسي لإجراء أعمال صيانة.

وقال صنع الله: "يعطيكم هذا مؤشرًا على الوضع السيئ للبنية التحتية في ليبيا، خط الأنابيب هذا عمره أكثر من 60 عامًا".

وأضاف أن مؤسسة النفط تجري مناقشات مع شركائها بشأن أوجه المساعدة التي يمكن تقديمها للمؤسسة على صعيد تمويل المشاريع، إذا عجزت الحكومة الليبية عن توفير ميزانية ملائمة.

وتابع: "شركاؤنا حريصون على المساعدة في هذا الصدد".

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