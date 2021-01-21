بريطانيا: بايدن وجونسون يتشاركان الكثير من القيم

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك جونسون الكثير من قيمه وأولوياته في قضايا مثل تغير المناخ، وذلك بعدما أشارت صحف إلى احتمال حدوث خلافات بينهما.جاءت تصريحات المتحدث بعد سؤاله عن رد جونسون على تقارير وردت في بعض الصحف تقول إن بايدن أخرج تمثالاً نصفيًا للزعيم البريطانى في زمن الحرب ونستون تشرشل من المكتب البيضاوى.وأضاف المتحدث: "يشاركه الرئيس الجديد في الكثير من قيمه وأولوياته، مثل الحاجة للتصدى لتغير المناخ والتعافي العالمي من كوفيد، وأيضًا تعزيز التحالف عبر المحيط الأطلسى".وتابع قائلاً: "كان لرؤساء الوزراء البريطانيين دوما علاقات وثيقة مع رؤساء الولايات المتحدة، وسيستمر ذلك".