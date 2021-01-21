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مصر

«الزراعة»: اعتماد 51 ألف فدان بطاطس خالية من العفن البني

الخميس 21/يناير/2021 - 05:29 م
الدكتورة نجلاء بلابل
الدكتورة نجلاء بلابل
عبدالناصرمحمد
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أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس بوزارة الزراعة، الانتهاء من إعداد تقرير حول الزراعات المخصصة للعروة الشتوية (العروة التصديرية) والعروة الصيفية داخل المناطق الخالية من مرض العفن البني، تمهيدا لعرضه علي وزير الزراعة، متضمنا اعتماد مساحة51 ألف فدان للزراعات الشتوية موسم 20202021 مقابل (67 ألف طن) لموسم 20192020 ضمن المناطق الخالية من العفن البني، وفحص 107 آلاف طن تقاوي بطاطس مستوردة من الخارج لاستخدامها في عروات زراعة البطاطس.

وأضافت «بلابل»، في تصريحات اليوم، إنه تم اعتماد مساحة 8 آلاف فدان عروة صيفية لموسم 20202021 حتى تاريخ 1912021 وما زال تحقيق الزراعات مستمرا، مشيرة إلى أنه تم تأسيس مناطق جديدة لإضافتها الى المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس.

وأوضحت رئيس مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس أنه تم تأسيس (23 ألف) فدان للموسم الجديد حتى 1912021 ليصبح إجمالي مساحات المناطق الخالية 608 آلاف فدان، وفقا للمعايير والمواصفات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي.


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