السعودية تدين التفجير الانتحاري المزدوج فى بغداد

أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين التفجير الانتحاري المزدوج بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، جددت الوزارة التأكيد على رفض المملكة القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته.وشددت المملكة على وقوفها وتضامنها مع العراق ضد ما يهدد أمنه واستقراره، معبرة عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا.