«جبالي» لـ وزير قطاع الأعمال: «لا توجه الكلام لأي أحد بالقاعة»

نبه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بعدم التحدث أو توجيه الكلام لأي أحد بالقاعة، كما نبه أعضاء المجلس بعدم مقاطعة الوزير.جاء ذلك خلال عرض الوزير لبيانه بالجلسة العامة التي تعقد الآن برئاسة حنفي جبالي، ومن جهة أخرى انتهي توفيق من بيانه، وبدأ أعضاء المجلس في عرض ملاحظاتهم على البيان.