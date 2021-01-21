«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الخميس، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يومًا 12.98%، وأقل عائد 12.40%، ومتوسط العائد 12.89%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 357 يومًا 13.08%، وأقل عائد 12.70%، ومتوسط العائد 12.99%.وطرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية 19.250 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 7 مليارات جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 12.2 مليار جنيه لأجل 357 يومًا.من ناحية أخرى، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.