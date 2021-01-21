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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

سفير مصر بلبنان: الفراغ كارثة وليس ورقة تفاوضية

الخميس 21/يناير/2021 - 04:16 م
الدكتور ياسر علوي
الدكتور ياسر علوي
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أكد سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي، أن استمرار حالة الفراغ تشكل كارثة ومغامرة بحياة المواطنين اللبنانيين وصحتهم وأرزاقهم، وأنه ينبغي التصدي لها وعدم استخدامها ورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب آنية ضيقة.

جاء ذلك خلال استقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، للسفير الدكتور ياسر علوي، في المقر البطريركي، حيث جرى التداول في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.

وشدد سفير مصر على أهمية التمسك بالتطبيق الصحيح والأمين للدستور كونه يمثل الطريق الوحيد لخروج لبنان من المأزق الحالي (الفراغ الحكومي).. مشيرا إلى أنه بدون تطبيق الدستور، لن يعود الدعم العربي والدولي والذي يحتاجه لبنان بما يساعده على استعادة مكانته ودوره الرائدين.

وقال: "تطبيق الدستور هو الطريق والمخرج الوحيد للبنان من الأزمة الحالية، والالتفاف على القواعد الدستورية كارثة، والتلويح بالفراغ، أي فراغ، هو خطيئة كبرى بل وجريمة، وقد آن الأوان لتجاوز مثل هذه الأمور".

وثمّن سفير مصر، المواقف الوطنية للبطريرك الماروني، مؤكدا أنها تليق به كراع رئيسي للتقاليد الدستورية والمصالح الوطنية في لبنان.

ويشهد لبنان فراغا حكوميا ممتدا منذ أكثر من 5 أشهر، وذلك بعدما تقدمت حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء باستقالتها في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات انفجار ميناء بيروت البحري، حيث لم تتشكل منذ ذلك الوقت حكومة جديدة لإدارة شئون البلاد.

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