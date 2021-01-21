أمريكا تسجل ارتفاعا في حالات كورونا بنسبة 8ر0%

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 3ر24 مليون حالة حتى الساعة 0545 صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وكانت الزيادة العامة في الحالات مماثلة لمتوسط الزيادة اليومي البالغ 8ر0 % خلال الأسبوع الماضي.وأشارت البيانات إلى أن ولاية كاليفورنيا سجلت أكبر عدد من الحالات المؤكدة بلغ 07ر3 مليون، بزيادة بنسبة 6ر0 % عن نفس الفترة من اليوم السابق.وأضافت البيانات أن ولاية "مين" شهدت زيادة بنسبة 2 % في عدد الحالات عن نفس الفترة أمس ليرتفع الإجمالي إلى 34 ألفا و963.وشهدت كاليفورنيا أكبر عدد من الوفيات تم الإبلاغ عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفى 619 شخصا.