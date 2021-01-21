وزير قطاع الأعمال: إغلاق مصنع الحديد والصلب بسبب اليأس من إصلاحه
الخميس 21/يناير/2021 - 04:30 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب حلوان نتيجة لليأس من إصلاحه.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب "يعز علينا الإغلاق وحيث يوجد تطوير نضع الأموال ولكن هناك تحديات هائلة وفكرة الإبقاء على مصنع لا أمل فيه ليتبقى الاسم فقط سأكون أنا مسئول وأحاسب على الإبقاء عليه وأعتذر للشعب على تأخير القرار لمدة سنة.
وأضاف " تم تشكيل لجنة بتكليف من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وكانت هناك لجنتان اتجهتا لنفس القرار وأصبح الأمر مجرد مرحلة كان يجب أن تنتهي مبكرا ولكنها تأخرت:
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب "يعز علينا الإغلاق وحيث يوجد تطوير نضع الأموال ولكن هناك تحديات هائلة وفكرة الإبقاء على مصنع لا أمل فيه ليتبقى الاسم فقط سأكون أنا مسئول وأحاسب على الإبقاء عليه وأعتذر للشعب على تأخير القرار لمدة سنة.
وأضاف " تم تشكيل لجنة بتكليف من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وكانت هناك لجنتان اتجهتا لنفس القرار وأصبح الأمر مجرد مرحلة كان يجب أن تنتهي مبكرا ولكنها تأخرت: