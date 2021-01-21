وزير قطاع الأعمال: إغلاق مصنع الحديد والصلب بسبب اليأس من إصلاحه

قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن قرار إغلاق مصنع الحديد والصلب حلوان نتيجة لليأس من إصلاحه.وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب "يعز علينا الإغلاق وحيث يوجد تطوير نضع الأموال ولكن هناك تحديات هائلة وفكرة الإبقاء على مصنع لا أمل فيه ليتبقى الاسم فقط سأكون أنا مسئول وأحاسب على الإبقاء عليه وأعتذر للشعب على تأخير القرار لمدة سنة.وأضاف " تم تشكيل لجنة بتكليف من رئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي وكانت هناك لجنتان اتجهتا لنفس القرار وأصبح الأمر مجرد مرحلة كان يجب أن تنتهي مبكرا ولكنها تأخرت: