محافظ أسيوط يكرم حسين الجندي بعد نقله للغربية

كرّم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الخميس، بمكتبه في ديوان عام المحافظة اللواء دكتور حسين الجندي، سكرتير عام المحافظة؛ تقديرًا لما قدمه من أداء متميز لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظة خلال الفترة الماضية ولتعيينه سكرتيرًا عامًا لمحافظة الغربية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد والاستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.وأشاد المحافظ بجهود الجندي المبذولة خلال فترة عمله السابقة كسكرتير عام للمحافظة وأدائه المتميز الذي أتمه على الوجه الأمثل، متمنيًا له دوام التوفيق في مهام عمله الجديدة.من ناحيته، أعرب اللواء دكتور حسين الجندي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ أسيوط، لحرصه على تكريمه اليوم، نظرًا لما قدمه خلال فتره عمله كسكرتير عام للمحافظة.كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية قد أصدر قرار رقم 20 لسنة 2021 بتعيين حسين أحمد كمال حسين الجندي من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية للعمل في وظيفة سكرتير عام محافظة الغربية، نقلًا من وظيفة سكرتير عام محافظة أسيوط وذلك لمدة عام.