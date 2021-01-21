رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«العبيدي» من مؤتمر «مستقبل الطفل العربي اليتيم»: رعايتهم استثمار مستدام

الخميس 21/يناير/2021 - 04:13 م
النائب فريدة العبيدي
النائب فريدة العبيدي
محمد الشريف
طباعة
أكدت النائب فريدة العبيدي عضو البرلمان العربي وعضو مجلس النواب التونسي، إن رعاية وحماية الأطفال الأيتام في دولنا العربية هو استثمار آمن ومستدام لمستقبل الأجيال القادمة، باعتبار أنهم رجال المستقبل بل والدعامات والركائز الرئيسة للعملية التنموية في دولنا العربية، وهو ما يفرض علينا مسئولية كبيرة في توفير حياة كريمة لهم بعيدًا عن كل أسباب الخوف والتشرد، وحمايتهم من أن يكونوا فريسة سهلة أمام جماعات العنف والتطرف أو أن يتم استغلاهم في أعمال مشبوهة مخالفة للقانون.
.
وشددت "العبيدي"، خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي، تحت عنوان «سويًا من أجل مستقبل آمن للطفل العربي اليتيم» والذي نظمته، افتراضيًا عبر منصة زووم، المنظمة العالمية لحماية الطفل، من خلال مكتبها بمملكة البحرين تحت رعاية رئيس البرلمان العربي، على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم في بيئات آمنة، تُمَكِنهم من المشاركة والإسهام مستقبلًا في تنمية مجتمعاتهم، لافتة فى الوقت ذاته، إلى دور التشريعات العربية في حماية حقوق الطفل والتي بدورها نظمت التعامل مع الأيتام وحقوقهم، من منطلق القيمة الإنسانية والمجتمعية الراقية في دعم ورعاية فئة غالية وعزيزة علينا جميعًا، هم أبناؤنا الأيتام، فضلًا عن تزامنه مع يوم اليتيم العربي..

وفي السياق ذاته، أشارت "العبيدي"، إلى أن البرلمانات والمجالس الوطنية تأتي في طليعة المؤسسات المعنية بتوفير الإطار التشريعي المنظم لرعاية الأيتام، وذلك من خلال إقرار التشريعات الوطنية التي تُقَنِن وتضمن حقوقهم في الرعاية الاجتماعية والأسرية والصحية، وتفرض التزامات على الدولة وعلى المجتمع، لتلبية كافة احتياجاتهم وإشراكهم في جهود التنمية المجتمعية، مؤكدة في هذا السياق على أهمية العمل العربي المشترك من خلال تبادل الخبرات بين المجالس والبرلمانات العربية في مجال التشريع والعمل على إنفاذها لتأكيد الحق في التمتع بطفولة آمنة، خاصة لأبنائنا الأيتام..

ودعت "العبيدي "، المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الطفولة في الدول العربية، وعلى مستوى مؤسسات العمل العربي المشترك، إلى ضرورة تبني السياسات اللازمة لتوفير الرعاية والحماية للأطفال الإيتام، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية، فضلًا عن تنسيق تنسيق الجهود العربية من أجل تبني مبادرات مشتركة لحماية أبنائنا الأيتام من عصابات الاتجار بالبشر.

موضوعات متعلقة

الباز: علاقات مصر وأمريكا تنسجها مصالح الدول وليس تغير الرؤساء

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

«تمامًا كما كنت وحدي».. ديوان جديد للشاعر حاتم الجديبا