بايدن يطلق مبادرات لمكافحة كورونا في اليوم الأول بالبيت الأبيض

أطلق الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، اليوم الخميس، مبادرات لكبح انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يحاول فيه طي صفحة قيادة سلفه دونالد ترامب الصاخبة للبلاد.وقال البيت الأبيض في بيان يُفصل الاستراتيجية الوطنية لإدارة بايدن في التعامل مع فيروس كورونا، "يمكننا هزيمة كورونا" وسنفعل ذلك، وتستحق أمريكا إدارة جائحة كورونا على أساس من العلم والبيانات والصحة العامة، وليس السياسة.وقال مسئولون إن بايدن سيوقع في وقت لاحق اليوم على سلسلة أوامر تنفيذية ترتبط بالجائحة، مثل فرض وضع الكمامات في المطارات وفي وسائل معينة للنقل العام منها الكثير من القطارات والطائرات والحافلات التي تسير بين المدن، كما سيدلي بتصريحات علنية بشأن جهوده لمواجهة «كوفيد-19».ومن بين الأوامر العشرة الجديدة، سيؤسس بايدن مجلسًا لفحوص الكشف عن «كوفيد-19» لتكثيف إجراء الفحوص، وسيضع بروتوكولات بشأن المسافرين الدوليين ويوجه موارد إلى الأقليات المتضررة بشدة.إضافة إلى ذلك، سيصدر توجيهًا اليوم يتضمن نية الانضمام إلى آلية كوفاكس التي تهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، حسبما قال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري بايدن الطبيين لمنظمة الصحة العالمية.وأصاب فيروس كورونا أكثر من 24 مليون شخص في الولايات المتحدة وأودى بحياة ما يزيد على 405 آلاف، وهما أعلى حصيلتان في العالم.ووقع بايدن على 15 إجراءً تنفيذيًا، أمس الأربعاء، بعد ساعات فحسب من أدائه اليمين، ويهدف الكثير منها لإبطال سياسات ترامب.وشملت الإجراءات إلزامًا بوضع الكمامات في المباني الاتحادية، ووقف الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معاودة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء حظر السفر إلى الولايات المتحدة من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة.