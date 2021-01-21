هشام توفيق: 48 شركة خاسرة من أصل 120 بقطاع الأعمال والباقي يربح

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن هناك 120 شركة قطاع أعمال، منها 48 شركة خاسرة والباقي يحقق أرباحًا، مشيرًا إلى أن هناك خطة كاملة لمحو خسائر شركات القطاع والنهوض بها.وتابع وزير قطاع الأعمال، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن بعض الشركات لا أمل في إصلاحها، لأن أي أموال يتم ضخها لن تكون في مكانها وستنفق بدون فائدة، مؤكدًا أنه يجري إعادة هيكلة الشركات التابعة للوزارة في بعض القطاعات المهمة وليس كل القطاعات لتحقيق الصالح العام.وأوضح أنه تمت تسوية مستحقات مع بعض الجهات الحكومية، حيث تمت توقيع تسويات مالية بقيمة 33 مليار جنيه على الشركات التابعة، وذلك للتحرر من عداد الفوائد الذي يزيد كل يوم، وبالتالي استفادت تلك الجهات أيضًا.