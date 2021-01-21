قطر تسجل 258 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 258 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 221 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و37 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 148258 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10342 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1340046 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 3532 حالة.وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 248 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 128 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 144478 حالة.