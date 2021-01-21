وزير التعليم: إعلان تفاصيل استكمال العام الدراسى والامتحانات 14 فبراير

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن تفاصيل استكمال العام الدراسي والامتحانات بتفاصيلها يوم الأحد 14 فبراير المقبل.وأكد الوزير خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، كل ما يكتب "قبل هذا الموعد" هو اجتهادات أو شائعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد.