«توفيق»: تسيير أول سيارة كهربائية مصرية في شوارع القاهرة بداية 2022

أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022، تسير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة، تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفًا: «إن شاء نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128».وأوضح «توفيق»، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنه و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وأنه تم التوقيع منذ يومين على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره، لافتًا إلى أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنية منها 800 مليون أنفاق استثماري.ولفت إلى سيتم الانتهاء من العقود التفصيله خلال 4 أشهر، تمهيدًا لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيرًا إلى التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العده لها في ضوء تويجهات القيادة السياسية.وأشار إلى أنه «تم التفاوض على سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقول والتعريفة القصوى، فلو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعارًا مرتفعه، لذا تم وضع تعريفة معقوله لتشجيع هذا النوع من السيار».