البابا فرنسيس يدين تفجيري بغداد ويعتبرهما «عملًا وحشيًا عبثيًا»

أعرب البابا فرنسيس عن "حزنه العميق" للتفجيرين اللذين وقعا في بغداد الخميس وأسفرا عن 32 قتيلًا على الأقل واعتبرهما "عملًا وحشيًا عبثيًا".وفي برقية إلى الرئيس العراقي برهم صالح، قال البابا الذي ينوي زيارة العراق في مارس إنه "واثق من أن الجميع سيسعى لتخطي العنف بأخوة وتضامن وسلام".