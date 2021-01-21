مسئول سابق بـ«التموين»: السجلات الموسمية للسلع تحمي المستهلك من تقلبات الأسعار

قال المهندس هشام كامل مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية السابق، إن الوزارة يجب عليها تفعيل دور إدارة الأزمات والتنبؤ بالاختناقات، مشيرًا إلي أنه يجب دراسة السوق المحلية ومعرفة التفاصيل الكاملة عن تقلبات الأسعار في الأسواق صعودًا وهبوطًا من خلال الاحتفاظ بسجلات موسمية للمحاصيل الزراعية والسلع الأخري مثل اللحوم والدواجن والأسماك.وأضاف كامل في تصريح لـ"الدستور"، أن أسعار الأعلاف ارتفعت حاليًا إلى 8 آلاف جنيه للطن، وتدخل مستلزمات إنتاج في الدورة الإنتاجية للدواجن والأسماك وتسمين وتربية المواشي ما قد يؤثر على ارتفاع الأسعار دون وجود ضابط للأسواق وتركها لآليات العرض والطلب، ما يكون المستهلك ضحية ودون حماية من تقلبات الأسعار في ظل الظروف الراهنة والاقتصادية الصعبة خلال انتشار فيروس كورونا.