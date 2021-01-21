جوجل تتفق مع ناشرين فرنسيين على معايير التعويض عن حقوق النشر

أعلنت شركة جوجل وناشرون فرنسيون اليوم الخميس، الاتفاق على معايير مشتركة لدفع التعويضات، ما ينهي نزاعا طويل الأمد بشأن حقوق النشر.ويتعلق الاتفاق بالطريقة التي ستعوض بها جوجل في المستقبل الناشرين عن إعادة استخدام اقتباسات من محتواهم.ووفقا لبيان صادر عن جوجل ورابطة الناشرين "تحالف الصحافة للإعلام العام" في فرنسا فإن جوجل ستستخدم في المستقبل الإرشادات المتفق عليها حديثا كأساس للعقود الفردية مع الناشرين.وسيعتمد التعويض، على سبيل المثال، على الحجم اليومي للمحتوى المنشور والعدد الشهري لزوار المنشورات.وأوضحت وكالة أنباء "فرانس برس" أن الاتفاقية لا تشمل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام التابعة لرابطة الناشرين.وتعود خلفية النزاع إلى تعديل تم تمريره في الاتحاد الأوروبي عام 2019 بهدف تحديث قانون حقوق الطبع والنشر القديم بالتكتل ليتماشى مع العصر الرقمي ويضمن حصول المؤلفين على تعويضات أفضل عن المحتوى الذي يتم نشره على الإنترنت.ورفضت جوجل في البداية الدفع مقابل المحتوى المعاد نشره، إلا أنها اضطرت لذلك بعدما مُنيت بخسارة في محكمة الاستئناف في باريس في أكتوبر.