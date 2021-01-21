حكومة فرنسا تأمل في تطعيم 45 مليون شخص ضد كورونا بحلول يونيو

تأمل الحكومة الفرنسية في أن يتمكن 45 مليون شخص من الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا بحلول يونيو، حسبما ذكرت صحيفة "ليز إيكو" في تقرير، دون أن تكشف عن مصدر المعلومة.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير القول: إنه في بداية العام، كانت الحكومة تهدف لتطعيم 27 مليون شخص، أو 17 مليونا إذا لم يحصل لقاح أسترازينيكا على تصريح للتسويق.ويعتمد التقدير الأعلى على أربعة لقاحات إضافية تمت الموافقة عليها من جانب وكالة الأدوية الأوروبية، حسب قول ليز ايكو.وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تعديل عدد الجرعات المتاحة بحلول يونيو بالزيادة إلى 91 مليونا مقابل 77 مليون جرعة سابقا.ويشمل هذا العدد 8 ملايين جرعة من لقاح "جانسن" الذي يتطلب التطعيم به جرعة واحدة.