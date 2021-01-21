«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية

أعلن الجهاز القومي للتنسيق الحضاري عن فتح باب التسجيل وتجديد القيد فى جداول المكاتب الاستشارية والخبراء والاستشاريين المتخصصين فى مجال عمل الجهاز على أن يتم الاطلاع على الشروط الواجب توافرها ومجالات التسجيل والأوراق المطلوبة والضوابط العامة من خلال الموقع الرسمي للجهاز http:urbanharmony.orgar_offices.htm.وأكد الجهاز في بيان له: على من يرغب في التسجيل استيفاء استمارة القيد والأوراق المطلوبة وتقديمها بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين، وعلى المكاتب المسجلة فعليا مراعاة تجديد قيدها وفق الاشتراطات المحدثة.