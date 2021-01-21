باكستان تتسلم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا «هدية» من الصين

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم الخميس، أن بلاده سوف تحصل على نصف مليون جرعة من لقاح كوفيد- 19 من جارتها وحليفتها الصين الشهر الجاري، رغم شكوك في مدى كفاءة المنتج الصيني.وقال قرشي: "أريد إطلاع الأمة على الأنباء الجيدة أن الصين تعهدت بالتسليم الفوري لـ500 ألف جرعة من اللقاح لباكستان بحلول 31 يناير".وتحدث قرشي لنظيره الصيني، وانج يي، في الوقت الذي يزداد فيه الضغط على الحكومة لإصدار طلب شراء لاستيراد أحد اللقاحات المتاحة فيما تواصل الجائحة الانتشار في البلاد.وأقرت هيئة تنظيم الدواء الباكستانية الأسبوع الماضي استخدام اللقاحين اللذين أنتجتهما شركتا أسترازينيكا الأوروبية وسينوفارم الصينية.وأثار خبراء الصحة الشكوك بشأن فاعلية اللقاح الصيني، حيث لم تعلن سينوفارم بعد عن نتيجة مرحلتها الثالثة من التجارب السريرية.وتركت الحكومة المسألة للقطاع الخاص لاستيراد لقاح أسترازينيكا وهو ما قد يستغرق شهورا، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.وتتقاسم الصين وباكستان حدودا وهما حليفتان سياسيتان مخلصتان منذ عقود.وتعمل الصين حاليا على إقامة مشاريع بنية تحتية برية وسكك حديد تقدر بـ62 مليار دولار في باكستان.ويهدف العمل المسمى "الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني"، وهو عبارة عن مجموعة مشاريع البنية التحتية المتعلقة بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، إلى إعطاء الصين ممرا بريا وبحريا إلى الأسواق في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا.