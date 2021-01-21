من أوراق التحقيقات.. قصة إسقاط أب وأم عرضا طفلتهما للبيع

كشفت تحقيقات نيابة المطرية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، في اتهام ربة منزل وزوجها، بعرض ابنتهم 4 شهور للبيع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ضابط شرطة أوهمهما بشراء البنت ثم قبض عليهما.وتبين من التحقيقات أنه عقب رصد رجال الأمن منشور على "فيسبوك" للأم بعرض ابنتها للبيع مقابل مليون جنيه، تواصل معها ضابط شرطة وطلب مقابلتها للاتفاق على السعر.وأضافت التحقيقات أن الضابط أوهم المتهمين أنه متزوج منذ فترة طويلة ولم يستطيع الإنجاب ويريد تبني طفل نظير أي مقابل مادي، وطلب من الأب إحضار شهادة ميلاد الطفلة للتأكد أنها ابنتهم، كما طلب منهم تخفيض مبلغ المليون جنيه حتى اتفقوا على 750 ألف جنيه، وعقب ذلك حضرت قوة من الشرطة لتلقي القبض على الأم والأب المتهمين وتم اقتيادهم لقسم شرطة المطرية.تعود تفاصيل الواقعة عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام إحدى الفتيات بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن رغبتها في التصرف والتنازل عن طفلة حديثة الميلاد بمقابل مادى والتواصل مع عملائها من راغبي تبنى الأطفال عبر برامج وتطبيقات المحادثات النصية من بينها "الماسنجر" بالمخالفة للقانون.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد صاحبة الحساب المذكور وزوجها، وتبين أنهما (سيدة – مقيمة بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، زوجها – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة).وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبطهما ونجلتهما "الطفلة"، حال قيامهما بعرضها للبيع مقابل مبلغ مادى بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، كما ضُبط مع المتهمة (هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك – واتساب" الدالة على ارتكابها جريمة الترويج لبيع نجلتها)، وبمواجهتهما أقرا بأن الطفلة التي قاما بعرضها للبيع نجلتهما وبحوزتهما (شهادة ميلاد لها مثبت بها بياناتهما كوالدي الطفلة) وأنهما قاما بذلك نظرًا لمرورهما بضائقة مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.