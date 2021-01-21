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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دورات تدريبية لزراعة التوت وإنتاج الحرير الطبيعى بالوادى الجديد

الخميس 21/يناير/2021 - 05:52 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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زار الفريق العلمى برئاسة الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، وعضوية الدكتور أسامة غازى أستاذ الحرير بالمعهد، اليوم الخميس، مواقع زراعة شتلات التوت بواحتى الخارجة والداخلة ومتابعة أعمال إنشاء عنابر تربية ديدان الحرير وعنابر حل الشرانق طبقًا للمواصفات العلمية السليمة، علاوة على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة من ١٧ حتى ٢١ يناير ٢٠٢١ برعاية وزير الزراعة السيد القصير واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبحضور الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد بأنه تم تدريب ٢٣٠ شابًا وفتاة بالخارجة و٧٠ آخرين بالداخلة على أساليب إنشاء مشاتل وحقول التوت والعناية بها علاوة على طرق تربية الأعمار الصغيرة من ديدان الحرير التوتية كمشروع استثمارى صغير لشباب الخريجين والطرق المختلفة لتربية الاعمار الكبيرة ووسائل التعشيش المختلفة وجمع محصول الشرانق وتجفيفها وطرق حل الشرانق لإنتاج الحرير الخام علاوة على المنتجات الجانبية لمشروع استزراع الحرير ومنها مستحضرات التجميل والزينة.

يشار إلى أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم وتطوير الشق الزراعى لصناعة الحرير من جهة وتشجيع الشق الصناعى من جهة أخرى، كما تستهدف في إطار خططها الطموحة إحياء صناعة الحرير وزيادة كمية المنتج بالجودة العالية والأسعار المناسبة خصوصًا وأن مركز البحوث الزراعية لديه قسم بحوث الحرير التابع لمعهد بحوث وقاية النباتات، والذى يعتبر المرجعية العلمية لهذا التخصص بمصر ويختص بالجانب البحثى والإرشادى لصناعة الحرير، وفتح آفاق جديدة لزيادة وتطوير هذه الصناعة، كما تسعى إلى دعم وتشجيع المشروعات الاستثمارية المنتجة لتوفير فرص عمل حقيقية وزيادة دخول الأفراد وصغار وكبار المستثمرين.

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