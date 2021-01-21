تونس والعراق يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث عثمان الجرندي، وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، مع ماجد اللجماوي، سفير جمهورية العراق لدى تونس، تعزيز علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى أرفع المستويات.وأكد الجرندي، حسب بيان وزارة الخارجية التونسية، أهمية دفع العلاقات التونسية العراقية، لاسيما في المجالات الاقتصادية، من خلال تنمية التبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين، واستغلال ما يتوفر من إمكانيات للتعاون الثنائي، إلى جانب زيادة الترويج للوجهة السياحية التونسية في السوق العراقية.وشدد وزير الخارجية التونسية على أهمية الإعداد الجيد للدورة الـقادمة للجنة المشتركة التونسية العراقية، والتي ستمثل مناسبة لمزيد من التواصل بين الجانبين.من جانبه، أكد السفير العراقي التطلع لدعم التعاون التونسي العراقي، واستثمار ما يتوفر من قواسم مشتركة وعلاقات متينة لما فيه خير البلدين، مشيرا إلى الحرص على بذل كل ما في وسعه لتأمين أسباب نجاح المشاريع الثنائية المقبلة.