«مياه الشرقية»: حملات مكبرة لتحصيل المديونيات والمتأخرات

أكد شريف فارس، رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة ديرب نجم للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية كفر الجنيدي، لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هربًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.أسفر عمل اللجان عن حصر التراكمات بعدادات المشتركين تمهيدًا لجدولتها وتحصيلها، وتحرير محاضر للمشتركين المخالفين شروط التعاقد، ورفع العدادات المعطلة وتحصيل المتأخرات على المشتركين.وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن، مؤكدًا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.