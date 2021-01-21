رفع إشغالات الباعة الجائلين حول مدارس العطارين بالإسكندرية

نفذ حى وسط الإسكندرية، برئاسة اللواء علاء يوسف، حملة لإزالة أكشاك الباعة الجائلين بمحيط مدارس العطارين، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتأمين المنشآت التعليمية، والتصدي لاشغالات الباعة الجائلين والاكشاك المخالفة حول أسوار المدارس.وقامت اليوم اللجنة المشكلة برئاسة سكرتير عام الحي وسط بحملة مكبرة للمرور علي عدد من المدارس بقسم العطارين، وتم خلال الحملة المرور على مدارس: «الإسكندرية الثانوية الرسمية بنات بشارع شاكور، مدارس سان ميشيل والرحمة بشارع عمر بن الخطاب، مدرسة إيزيس الابتدائية بشارع ايزيس، مدرسة المهدي العباسي بشارع ايزيس، ومدرسة العطارين الإعدادية بشارع عمر بن الخطاب» وذلك لرفع وإزالة الاشغالات والتعديات واشغالات الباعة الجائلين والاكشاك المخالفة، حول أسوار تلك المدارس.تم خلال الحملة رفع 16 حالة اشغال متنوع، إضافة إلى عدد كبير من حالات الهالك، وإزالة 5 أكشاك مخالفة، وتوجيه انذارين لإزالة عدد 2 كشك مخالف بمعرفة أصحابها خلال المدة القانونية (أسبوع).