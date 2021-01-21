مد فترة التقدم لمسابقة إعداد خطة تسويقية لجامعات الجيل الرابع بعين شمس

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، أن مجلس الدراسات العليا والبحوث وافق على مد فترة التقدم للاشتراك فى مسابقة "إعداد خطة تسويقية تواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع"، والتى ينظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث، حتى 20/ 2/ 2021، علمًا بأنه قد تم الإعلان مسبقًا عن فتح باب التقدم للمسابقة فى الفترة من 20 -12-2020 وحتى 20/ 1 /2021.وقال صالح إن تلك المسابقة تأتى فى إطار اهتمام جامعة عين شمس بتطوير مخرجات البحث العلمى بها والتسويق الجيد لها بالداخل والخارج، وإيمانًا بأن التحول الرقمى بالجامعة يمثل المحرك الرئيسى لكل مجالات الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الجامعة بهدف الوصول إلى تصنيف عالمى متقدم يواكب مقومات التحول لجامعات الجيل الرابع، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار وريادة الأعمال بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والباحثين بالجامعة، والتسويق لمخرجات البحث العلمى للجامعة بالداخل والخارج.ويمكن للراغبين فى الاشتراك فى المسابقة، الدخول على الرابط التالى :Competition.asu.edu.eg