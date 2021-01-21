بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ووزارة الأوقاف

استقبل الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الخميس، بمقر إدارة الجامعة، الشيخ السيد عبدالمجيد، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.وعلى هامش اللقاء تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا أن البروتوكول يتضمن تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والجامعة في مجالات التدريس والتدريب، وذلك من خلال عقد مجموعة من الدورات التدريبية للأئمة والواعظات، في مجالات تدريس علوم اللغة العربية وآدابها، بالإضافة إلى تدريس علوم الإرشاد النفسي والاجتماعى والعمل على تنمية المهارات الإعلامية للأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف المصرية.وأكد د.عتمان أهمية الدور الهام الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في تنمية ونشر الوعي الإسلامي الحنيف من خلال توجيه الوعظ والإرشاد الدينى توجيها إسلاميًا سليما والإشراف على تأهيل الخطباء والمرشدين وأئمة المساجد وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة في نشر الوعى والمعرفة بالدين الإسلامى الحنيف.من جانبه، أكد ‏الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن جامعة طنطا تعد منارة للتثقيف والتعليم في قلب الدلتا، ‏مشيدا بالدور المهم والواضح لجامعة طنطا في نشر العلم والمعرفة وما تملكة من خبرات وكوادر تعليمية متميزة على مستوى الجمهورية.