موسى عمران: التبريد بالطاقة الشمسية يخفض استثمارات نقل وتوزيع الكهرباء

أكد الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعات الهيئات، أنه كان من الحكمة التحرك المصري في الوقت المناسب نحو حلول الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على التبريد بطريقة مستدامة من الناحية البيئية.وأضاف عمران لـ"الدستور"، أن أنظمة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية تتمتع بعدد من الفوائد مقارنة بنظيرها التقليدية، إذ تؤدي أنظمة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية إلي انخفاض الطلب علي شبكة الكهرباء، وانخفاض تكاليف التشغيل وتقليل الأثار البيئية، مثل انبعاثات غازات الدفيئة.وأوضح وكيل الكهرباء للبحوث والتخطيط، أن أنظمة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية تعمل بكفاءة أكبر أثناء التشغيل بموسم الصيف عند الاحتياج الأقصى لمتطلبات التبريد، موضحًا أنه يمكن لهذه الأنظمة أن تساعد في تقليل أحمال الذروة الكهربائية المرتبطة بأنظمة التبريد القائمة علي شبكة الكهرباء التقليدية، لافتًا إلى أنه يمكن أن تقليل أنظمة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية نفقات الاستثمارات المرتبطة بأعمال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أنها توفر المياه الساخنة للاستخدام في النظم والعمليات الأخرى.وأكد عمران أنه في إطار اهتمام قطاع الكهرباء في مصر بتدريب الفنيين والمهندسين في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة، تم إعداد كتيب بعنوان "مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية"، والذي يحتوي على خمسة أبواب، هي التعريفات ونبذة عن تاريخ مكيفات الهواء والتبريد، وأنواع أجهزة تكييف الهواء وأنظمة مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية، وتطبيقات متعددة بالإضافة إلى ثلاثة مرفقات توضيحية.