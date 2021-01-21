رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 21 يناير 2021 الموافق 08 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

موسى عمران: التبريد بالطاقة الشمسية يخفض استثمارات نقل وتوزيع الكهرباء

الخميس 21/يناير/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
عمرو خان
طباعة
أكد الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للبحوث والتخطيط ومتابعات الهيئات، أنه كان من الحكمة التحرك المصري في الوقت المناسب نحو حلول الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على التبريد بطريقة مستدامة من الناحية البيئية.

وأضاف عمران لـ"الدستور"، أن أنظمة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية تتمتع بعدد من الفوائد مقارنة بنظيرها التقليدية، إذ تؤدي أنظمة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية إلي انخفاض الطلب علي شبكة الكهرباء، وانخفاض تكاليف التشغيل وتقليل الأثار البيئية، مثل انبعاثات غازات الدفيئة.

وأوضح وكيل الكهرباء للبحوث والتخطيط، أن أنظمة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية تعمل بكفاءة أكبر أثناء التشغيل بموسم الصيف عند الاحتياج الأقصى لمتطلبات التبريد، موضحًا أنه يمكن لهذه الأنظمة أن تساعد في تقليل أحمال الذروة الكهربائية المرتبطة بأنظمة التبريد القائمة علي شبكة الكهرباء التقليدية، لافتًا إلى أنه يمكن أن تقليل أنظمة تكييف الهواء بالطاقة الشمسية نفقات الاستثمارات المرتبطة بأعمال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، كما أنها توفر المياه الساخنة للاستخدام في النظم والعمليات الأخرى.

وأكد عمران أنه في إطار اهتمام قطاع الكهرباء في مصر بتدريب الفنيين والمهندسين في جميع المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة، تم إعداد كتيب بعنوان "مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية"، والذي يحتوي على خمسة أبواب، هي التعريفات ونبذة عن تاريخ مكيفات الهواء والتبريد، وأنواع أجهزة تكييف الهواء وأنظمة مكيفات الهواء بالطاقة الشمسية، وتطبيقات متعددة بالإضافة إلى ثلاثة مرفقات توضيحية.

موضوعات متعلقة

القاهرة تسجل 9 درجات.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

«التعليم»: استثناء طلاب التعليم المزدوج من إجازة نصف العام

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 21-1-2021

الصور

image description

فصل التيار الكهربي عن 51 منطقة بدمياط

image description

«لون موحد ونمرة» للقضاء على أزمة التوكتوك بمدن الدقهلية

image description

«الحرف اليدوية ودورها في تنمية المرأة الفقيرة» ندوة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تبدأ تنفيذ بروتوكول التعاون مع «التضامن» لتدريب الخريجين

image description

محمد الشربينى وكيلًا لآداب دمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

وزير التعليم: قرار الحكومة بعدم عودة الدراسة مرة أخرى هذا العام «شائعة»

زوجان يعرضان ابنتهما للبيع: «خلصنا فيها بـ750 ألف جنيه»

بسبب «قطعة كيك».. حبس ربة منزل قتلت طفلتها بالإسكندرية

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«حملهن ثقيل وحياتهن بائسة».. حكايات زوجات يعانين من إدمان أزواجهن

سعر طن الأسمنت اليوم في أسواق مصر وفقا لآخر تحديث

«الكمامات المستخدمة» خطر يُهدد الحيوانات والنظم البيئية

تفاصيل.. بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 21/1/2021

أيام زمان

حكاية محاولة اغتيال «الريحاني» على خشبة المسرح

حكاية فيلم ساعد «حليم» على التخلص من عقدة الطفولة

«قدمت ما تصورته في خيالي».. كيف عبر طه حسين عن إجادة فاتن حمامة لدور آمنة؟

«رحل وحيدًا».. تفاصيل الأيام الأخيرة فى حياة حاتم ذوالفقار

مقالات الرأي
ناهد السيد
ناهد السيد تكتب: هروب ماجد سامى بـ 9 مليارات جنيه.. وعلى المتضررين اللجوء لـ «الحسبنة»
جلال حمام
تزييف التاريخ.. بالدراما ومناصرة القدس
صفوت البياضي
دروس نتعلمها والأفضل ممارستها
أحمد بهاء الدين شعبان
هل من بديل؟ «1»
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري»: فتح باب التسجيل في جداول المكاتب الاستشارية

الأحد محاضرة «أوضاع الترجمة» مع يارا المصري عبر تطبيق انستجرام

مشاركون بندوة «الأعلى للثقافة»: الدولة تتصدى للفساد بكل أنواعه

«تمامًا كما كنت وحدي».. ديوان جديد للشاعر حاتم الجديبا