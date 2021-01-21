«توفيق» يُبشر العمال بـ«الدلتا للصلب»: خير كبير في انتظاركم من خطة التطوير
الخميس 21/يناير/2021 - 03:51 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تطوير شركة الدلتا للصلب، مشيرًا إلى أنه من أعرق الشركات في الوطن العربي.
وأشار «توفيق»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أن «الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية» موضحًا أنه تم استقطاع 30 فدان من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث، وتم تحديث الماكينات والمعدات.
ولفت إلى أنه «بعدما كانت تنتج الشركة 46 ألف طن لتقادم المعدات تذهب للسكة الحديد ومترو النفاق أصبحت تنتج 500 ألف طن»، مؤكدًا أن «هذا التطوير يحقق مكاسب كبيرة ستعود بالخير على العمال».
وأشار «توفيق»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أن «الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية» موضحًا أنه تم استقطاع 30 فدان من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث، وتم تحديث الماكينات والمعدات.
ولفت إلى أنه «بعدما كانت تنتج الشركة 46 ألف طن لتقادم المعدات تذهب للسكة الحديد ومترو النفاق أصبحت تنتج 500 ألف طن»، مؤكدًا أن «هذا التطوير يحقق مكاسب كبيرة ستعود بالخير على العمال».