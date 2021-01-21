«توفيق» يُبشر العمال بـ«الدلتا للصلب»: خير كبير في انتظاركم من خطة التطوير

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تطوير شركة الدلتا للصلب، مشيرًا إلى أنه من أعرق الشركات في الوطن العربي.وأشار «توفيق»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الخميس، إلى أن «الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية» موضحًا أنه تم استقطاع 30 فدان من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث، وتم تحديث الماكينات والمعدات.ولفت إلى أنه «بعدما كانت تنتج الشركة 46 ألف طن لتقادم المعدات تذهب للسكة الحديد ومترو النفاق أصبحت تنتج 500 ألف طن»، مؤكدًا أن «هذا التطوير يحقق مكاسب كبيرة ستعود بالخير على العمال».