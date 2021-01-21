جمعيات طبية فرنسية تنصح بفيتامين «د» للوقاية من كورونا

دعا أكثر من 70 متخصصا و6 جمعيات للأطباء في فرنسا إلى إعطاء مكملات فيتامين (د) للشعب الفرنسي، بطريقة وقائية، حيث إنهم يعتقدون أن هذا الهرمون قد يكون مفيدا في تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وأعربت جمعيات طبية فرنسية، حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم الخميس، عن اعتقادها بأنه دون استبدال التطعيم يمكن أن يساعد فيتامين (د) في مكافحة عدوى كوفيد- 19.ودعا 73 اختصاصيا طبيا و6 جمعيات أطباء إلى إعطاء الشعب الفرنسي وليس فقط كبار السن أو المعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد بفيروس كوفيد- 19 "فيتامين د" بشكل وقائي وأيضا قبل الإصابة بفيروس "سارسكوفيد- 2" من خلال وصفة طبية من الطبيب المعالج.وأظهرت العديد من الدراسات العلمية أن مكملات فيتامين "د" (دون استبدال التطعيم) يمكن أن تساعد في تقليل الإصابة بفيروس "سارس- كوفيد- 2" وكذلك خطر الإصابة بأشكال حادة من "كوفيد- 19" مرورا بالعناية المركزة والموت.وأكد الأطباء أنه من "40٪ إلى 50٪ من سكان فرنسا يعانون من نقص فيتامين "د" وحتى أكثر لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأشكال حادة من "كوفيد- 19".وكان عدد من أساتذة الجامعات من مختلف التخصصات الطبية وكذلك الجمعيات الفرنسية للغدد الصماء وطب الأطفال وكبار السن وعلم الشيخوخة قد وقّعوا على مذكرة مشتركة حول أهمية تناول فيتامين (د) للمساعدة على تقوية جهاز المناعة ومحاربة الإصابة بالجائحة.وأشارت دراسات في وقت سابق إلى أن فيتامين "د" ينخفض في فصل الشتاء بسبب عدم تعرض الأشخاص للشمس، حيث يحتاج الإنسان إلى 20 دقيقة على الأقل من ضوء الشمس يوميا للحصول على كمية كافية من الفيتامين، ولهذا هناك حاجة إلى تناول مكمل غذائي للحصول على القدر الكافي من هذا الفيتامين.