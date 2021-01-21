الرياض تؤكد تضامنها مع بغداد وتجدد رفضها للإرهاب بكافة أشكاله

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع اليوم الخميس، بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية: "نُجدد رفضنا القاطع للإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته، ونُشدد على وقوفنا وتضامننا مع جمهورية العراق الشقيقة ضد ما يهدد أمنها واستقرارها".وأضاف: "نُعبر عن عزائنا ومواساتنا لذوي الضحايا ولجمهورية العراق حكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء".وقالت وسائل إعلام عراقية اليوم الخميس، إن مهاجمًا انتحاريًا فجر حزامًا ناسفًا ما أسفر عن مقتل 32 شخص وإصابة 110 آخرين، بالتفجيرين الانتحاريين وسط بغداد، فيما تشهد العاصمة العراقية، انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء في بغداد وإغلاق بواباتها الرئيسية.